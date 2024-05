Suspeito de matar família em SP morreu após queda acidental, dizem amigos

Imagens mostram quatro pessoas entrando no prédio e apenas três saindo. Em depoimento à polícia, eles disseram que, no sábado (25), após usarem maconha, resolveram ir a Bauru e compraram tintas spray para pichação e "respingo de solda" para usarem como alucinógeno, além de salgados, refrigerantes e lanches. Tudo teria sido custeado pelo adolescente suspeito dos assassinatos.

Na versão dos três, quando saíam do local, o adolescente disse que voltaria para pegar seus chinelos e logo em seguida escutaram um forte estrondo. Quando foram verificar o que tinha acontecido encontraram o amigo caído no vão lateral do prédio, com vários ferimentos.

Eles mexeram no corpo e retiraram a bermuda do jovem para pegar o resto do dinheiro que estava com ele, cerca de R$ 30. Depois, voltaram para Agudos e combinaram de não contar o que havia acontecido a ninguém.

Eles alegaram que não pediram socorro porque temiam ser responsabilizados pela morte. Embora o laudo necroscópico ainda não tenha ficado pronto, não foram encontradas lesões de defesa ou algo que indicasse uma agressão anterior ao adolescente. As lesões eram compatíveis com a queda. Por isso, o trio foi liberado depois de prestar depoimento e ser submetido a exame de corpo de delito.

Crime em Agudos

Adolescente era suspeito de matar três pessoas da mesma família. As vítimas foram identificadas no domingo (26) como Aparecido Roberto Carrasco, 74; Joana Fátima Sanches Carrasco, 70; e Valdinei de Souza, 57, genro do casal de idosos. Eles foram encontrados mortos e com marcas de violência no último sábado (25).