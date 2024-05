Chuvas no RS: Defensoria cobra R$ 50 mi da Cobasi após morte de 40 animais

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul ajuizou ação de R$ 50 milhões contra a Loja Cobasi após a morte de mais de 40 animais durante o alagamento que atingiu dois estabelecimentos da marca em Porto Alegre.

O que aconteceu

Defensoria fez pedido de indenização por danos ambientais, à saúde pública e psicológicos à coletividade. Em uma das lojas, ao menos 38 animais — entre aves, pássaros e roedores — morreram afogados no subsolo do Shopping Praia de Belas no dia 3 deste mês, enquanto os computadores foram guardados no mezanino para evitar que a água os atingisse, segundo constatou Polícia Civil após vistoria à petshop na semana passada.

Gerente da loja afirmou que teria deixado água e comida para os animais, mas não voltou ao shopping, diz Defensoria. "A responsável também confirmou que equipamentos eletrônicos foram colocados em carrinhos de compras no mezanino, que ficou intacto, enquanto os animais ficaram no andar debaixo", afirma a Defensoria.