Caso Djidja: polícia do AM investiga seita e uso de ketamina em rituais

O que é a sinhazinha? É um dos personagens folclóricos principais do auto do boi no Festival Folclórico de Parintins. Ela é a filha do dono da fazenda e personagem de destaque que representa a vida no campo. Didja foi sinhazinha do Boi Garantido por cinco anos, iniciando em 2016.

Entenda o caso

Djidja, ex-sinhazinha do Boi Garantido, de 32 anos, foi encontrada morta na última terça-feira (28).

O TJ-AM (Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas) emitiu os mandados de prisão preventiva (por tempo indeterminado) contra eles na quarta-feira (29). Duas funcionárias do salão de beleza Belle Femme, Verônica da Costa Seixas e Claudiele Santos da Silva também foram presas.

Eles respondem por trafico de drogas, associação ao tráfico de drogas, cárcere privado, charlatanismo, curandeirismo, sequestro, estupro de vulnerável e provocação de aborto sem consetimento da gestante.