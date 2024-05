Fisiculturista vira réu por matar a companheira espancada em Goiás

Juiz Leonardo Fleury Curado Dias aceitou a denúncia contra Igor por homicídio qualificado na quarta-feira (29). As qualificadoras indicadas pelo MP e aceitas pela Justiça foram de motivo fútil, com emprego de meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio, combinado com artigos da Lei Maria da Penha.

A defesa de Igor tem até 10 dias para responder à acusação em juízo. Nesta resposta, a defesa poderá oferecer documentos, especificar provas pretendidas e listar possíveis testemunhas.

O UOL tenta contato com a defesa de Igor, e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Igor levou Marcela ao hospital em Aparecida de Goiânia alegando que ela caiu da própria altura, informou a Polícia Civil. O socorro foi registrado em 10 de maio e a vítima chegou à unidade de saúde com a clavícula e oito costelas quebradas, além de traumatismo craniano e vários machucados. Ela passou 10 dias em coma antes de morrer.

Imagens de câmeras de segurança, cedidas pela Polícia Civil, mostram o momento em que Galvão chega ao hospital com Marcela. A mulher está desacordada e o suspeito pede ajuda para os funcionários. Ele e um enfermeiro tiram a vítima do carro, que está com os braços cobertos.