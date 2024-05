Justiça mantém prisão de homem que matou funcionário de concessionária

Concessionária diz que homem nunca foi cliente. "Sobre o autor dos disparos, cujo nome consta nas investigações e no boletim de ocorrência, o mesmo nunca foi cliente da Mila e desconhecemos qualquer episódio que envolva acordo comercial que não tenha seguido os protocolos e as normas da empresa".

Atirador contou à polícia que se revoltou porque estava desempregado e, segundo ele, Queiroz era culpado pelo gasto de R$ 5.500. O suspeito fugiu de carro após o crime, mas foi localizado e preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.

Polícia encontrou pistola com numeração raspada. O homem contou que comprou a arma em um clube de tiro em 2001, por R$ 2.000.

O Grupo Líder, proprietária da Concessionária Mila, lamentou a morte de Alexandre e se solidarizou com a família da vítima. "Cabe ressaltar que o funcionário de longa data da Concessionária, até então, sempre cumpriu com afinco as funções a ele atribuídas".

Funcionários que presenciaram o crime vão colaborar com as investigações. A perícia já esteve no local para os "levantamentos necessários", informou a Polícia Civil.