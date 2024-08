7ºC em SP e chance de chuva congelada no Sul: o que esperar da frente fria

Uma frente fria avança ao Centro-Sul do Brasil na noite desta quarta-feira (7). A quinta-feira (8) deve amanhecer com virada no tempo em muitos estados da região, segundo a Climatempo. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul próximas à fronteira com o Uruguai, chuva congelada pode ser registrada.

A mudança no tempo é causada pela chegada de uma massa de ar polar, classificada como friagem, que está ingressando no país. Além do Centro-Sul, a região Norte também deve ser afetada.

Apesar da chuva ser esperada em alguns estados, a friagem é caracterizada especialmente pela queda abrupta das temperaturas. As sensações térmicas devem ficar mais baixas que o habitual em regiões mais quentes.