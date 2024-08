Por que o gesto de 'OK' pode representar símbolo supremacista branco?

Técnica da ginasta húngara Fanni Pigniczki, Noémi Gelle fez gesto durante a transmisão das Olimpíadas, nesta quinta-feira (8), que se assemelha ao "white power", símbolo usado por grupos de supremacia branca e organizações neonazistas.

Entenda

Símbolo de "OK" pode representar "poder branco". Para grupos de extrema direita, os três dedos esticados simbolizam a letra "w", uma referência à palavra em inglês "white" (branco). Já o círculo formado representa a letra "p", para a palavra "power" (poder).

"Trolagem" extremista. Segundo a Liga Antidifamação (ADL, na sigla em inglês), órgão americano que monitora crimes de ódio, a origem da nova conotação surgiu a partir de uma campanha de boatos entre membros do fórum 4chan. Em fevereiro de 2017, um usuário anônimo do fórum anunciou a "Operação O-KKK". Ele pedia a outros membros para inundar as redes sociais, alegando que o sinal de "OK" era um símbolo da supremacia branca americana.