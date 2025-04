Tarifas dos EUA contra China chegam a pelo menos 145%; mercados reagem

O governo de Donald Trump anunciou que as tarifas comerciais contra os produtos chineses somam um acumulado de 145%. O comunicado, feito hoje, representa mais uma escalada na guerra comercial entre EUA e China, um dia depois de o norte-americano ceder e suspender as taxas para dezenas de países.

O aumento é resultado de uma nova ordem executiva assinada por Trump, que elevou as tarifas de 84% para 125%. Uma tarifa adicional de 20%, vinculada à punição pelas importações relacionadas ao fentanil, fazem com que o nível real de barreiras atinja 145%. A taxa havia sido anunciada em 2 de fevereiro, em uma das primeiras ações do republicano contra a China.

As incertezas criadas pela política comercial de Trump geraram um tombo nos mercados nos últimos dias e o risco real de uma crise financeira nos EUA. O presidente admitiu ontem que o nervosismo do mercado havia conduzido sua equipe a rever as tarifas para os demais países e concentrar os ataques contra a China.