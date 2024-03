TCU segue STF e passa Lava Jato a limpo: 'supremacista', diz presidente

O STF tem feito uma releitura dos acordos de leniência. Os ministros que se manifestaram até agora entenderam que houve certa exacerbação, que os acordos foram firmados em parâmetros à margem da legislação. Olhando para os processos que estão no TCU, houve exagero também ao se abrir tantos deles com base em indícios levantados pela Lava Jato?

A abertura de processo é razoavelmente trivial no TCU. O problema era o barulho que se criava quando se abria o processo, como se a pessoa estivesse sendo condenada. Nesses casos do BNDES, as pessoas foram condenadas em praça pública. Teve operação de busca e apreensão da Polícia Federal dentro do BNDES. Ninguém foi condenado. De certa forma, houve potencialização do significado da abertura de um processo. Não acho que o TCU exagerou ao abri-los.

Por que foram abertos processos contra tantos servidores?

Houve um problema na época, que conduziu à abertura de processo contra os servidores: o BNDES, numa postura corporativista, em vez de dizer quais eram as funções de cada servidor, para que o TCU pudesse individualizar as responsabilidades, informou que todos eram responsáveis por tudo. E o TCU abriu processo contra todos. Então tem 120 funcionários do banco respondendo a um só processo. Mas a falha não foi nossa, foi do BNDES. Claro que, no momento de abrir o processo, tinha que ser contra todos. Mas, no momento de condenar, de julgar, nós tínhamos que individualizar as condutas. E foi isso que o tribunal fez: analisou conduta por conduta, indivíduo por indivíduo.

Quando se observa o julgamento de tantos servidores sem condenação, pode-se pensar que o tribunal é leniente com irregularidades. Como o senhor vê isso?

A abertura do processo é o momento de se colher elementos, avaliar provas, examinar as defesas. É para isso que existe o princípio do contraditório, da ampla defesa. Acredito que o resultado do julgamento foi satisfatório. O tribunal mostrou capacidade institucional e resiliência institucional para promover todas essas apurações e apresentar uma conclusão justa. Teremos outro julgamento daqui a um mês, de outros processos sobre o BNDES. Pode ser que alguns servidores sejam condenados, mas a partir de uma avaliação individual de responsabilidade.