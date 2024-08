Soldado da PM morre atropelada por motorista bêbado em rodovia de SP

Uma soldado da Polícia Militar de São Paulo morreu após ter sido atropelada por um motorista embriagado, no sábado (17), na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em São Vicente, no litoral do estado.

O que aconteceu

Bruna Magalhães Juraski, 36, foi atingida pelo veículo no momento em que ia trabalhar. A vítima estava em sua motocicleta, quando foi surpreendida pelo motorista, um homem de 32 anos, que dirigia pela contramão, segundo informações da PMSP.

Soldado foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro de Cubatão pelo Samu. A militar chegou viva a unidade de saúde, recebeu os primeiros atendimentos, mas acabou morrendo na tarde de sábado.