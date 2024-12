O MPF do Pará instaurou um inquérito civil para apurar os possíveis danos socioambientais no Rio Tocantins após um trecho da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), desabar no domingo. Um caminhão com ácido sulfúrico está entre os veículos que caíram durante o incidente.

*em atualização