Pai diz que foi impedido de deixar farmácia com filha por suspeita de furto

A Drogaria Raia, em nota, afirmou que colabora com as investigações. De acordo com a empresa, o caso envolve um funcionário de uma prestadora de serviços terceirizada. "A RD Saúde colabora com as investigações relativas ao episódio ocorrido em uma farmácia Raia localizada no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O caso também está sendo apurado internamente. A empresa reafirma seu compromisso em promover um ambiente de zero discriminação", conclui.

O UOL tenta contato com a Golf Soluções em Segurança, empresa que presta serviços para a Droga Raia. O espaço segue aberto para manifestação.

Imagens foram solicitadas

Polícia solicitou imagens de câmeras de segurança da farmácia para apurar ocorrido. Contudo, até a tarde desta terça-feira (20) os registros não foram entregues à polícia. O caso é investigado pela 9ª DP, do Catete.

Advogados reforçaram pedido para entrega das imagens. De acordo com Diogo, o vídeo pode comprovar a abordagem discriminatória dos funcionários.

Ainda não foram ouvidos o gerente e a balconista que presenciaram o ocorrido. A defesa acredita que houve um protocolo padronizado de abordagem no caso.