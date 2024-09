Idoso morre durante surfe em piscina de ondas artificiais em Santa Catarina

Um idoso de 66 anos morreu enquanto surfava em uma piscina de ondas artificiais em Garopaba (SC).

O que aconteceu

Daniel Loriggio foi visto desacordado na água após se afastar da prancha, por volta das 11h de quarta-feira (4). Segundo o parque Surfland Brasil, ele foi retirado da piscina ainda vivo e recebeu os primeiros socorros da equipe do local.

Bombeiros foram acionados para ocorrência de afogamento, e encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória. Idoso morreu ainda no parque, informaram as autoridades. Socorristas do Samu e de uma equipe médica do helicóptero Águia, da Polícia Militar, também estiveram no local.