Ação do MP em Araçatuba mira infiltração do PCC na política; suspeito morre

Um suspeito morreu hoje de manhã ao entrar em confronto com policiais militares que cumprem mandados de prisão em Araçatuba (SP) em ação que mira a infiltração do PCC na política local.

O que aconteceu

Identidade do suspeito morto ainda não foi divulgada. Agentes apreenderam R$ 26 mil em espécie e uma arma com numeração raspada ao cumprirem um mandado de busca na casa do vereador Dunga (União).

Operação em conjunto entre o MP, a Polícia Civil e a Polícia Militar está cumprindo 35 mandados de prisão temporária e outros 104 de busca e apreensão. Ação, que ocorre em 13 cidades de SP e em MT com apoio de dois helicópteros, conta com a participação de 424 policiais civis e militares, de policiais penais e de promotores de Justiça do MP.