'Patroa do PCC': Quem é a líder de grupo de novo cangaço gravada com fuzil

"Atiradora de elite". Em vídeo anexado à investigação que mostra o treino dado por Otávio Magalhães, que possui registro de CAC, Elaine é elogiada pela precisão ao atirar contra o alvo com um fuzil com mira telescópica em um estande de tiro a céu aberto. "Acertou! Olha a precisão da mulher atirando! Atiradora de elite!", elogia um homem, em áudio captado no vídeo.

Diálogos mencionando assassinatos e envolvimento com o tráfico. Em documento que embasou o pedido de prisão de Elaine e de outros integrantes do grupo, o MP cita conversas de Elaine sobre homicídios e ligação com a venda de drogas.

Elaine foi denunciada por suspeita de participação em crimes como organização criminosa e lavagem de capitais. O UOL não localizou a defesa de Elaine, de Delvane e de Otávio para que se posicionassem sobre o caso.

Como Elaine assumiu chefia do grupo

Elaine assumiu o controle da quadrilha após a prisão de seu companheiro, diz MP. De acordo com a investigação, ela passou a coordenar as ações do grupo após a captura do seu companheiro Delvane Lacerda, o Pantera, preso em maio deste ano.