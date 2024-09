Suspeitos de roubar vítimas de acidente com 6 mortos no Recife são presos

Dois homens foram presos por suspeita de cometer um roubo que acabou em um acidente com seis mortos no Recife.

O que aconteceu

Vítimas estavam de carro e fugiam do local do assalto quando bateram em uma árvore. O caso ocorreu na avenida Boa Viagem, em área turística da cidade, no fim de julho.

Polícia apontou relação entre o acidente e o roubo, ocorrido pouco antes na mesma avenida. O crime foi cometido a um quilômetro do local da batida, informou a corporação.