Fogo atinge área próxima a centro de manutenção da Latam no interior de SP

Estado tem ao menos 15 focos de incêndio ativos hoje. A região do Vale do Paraíba é a mais atingida, com focos em quatro municípios. Há incêndios em Campos do Jordão, Bananal, São Luiz do Paraitinga e entre São José do Barreiro e Silveiras. Já na Grande São Paulo, dois incêndios continuavam ativos pela manhã: um deles na região de Mairiporã e outro entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Alerta do Inmet

Afetado por onda de calor, São Paulo está sob alerta do Inmet. O aviso abrange todos os municípios paulistas, exceto os do litoral, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A capital paulista terá temperaturas acima dos 30ºC pelo menos até sábado (14). Para hoje, o Climatempo prevê mínima de 18ºC e máxima de 34ºC, sem possibilidade de chuva. A umidade do ar pode baixar a 20%.

Estado segue em alto risco para incêndios até sábado (14). As temperaturas podem chegar a 39ºC em algumas regiões de São Paulo nos próximos dias, segundo a Defesa Civil.

Parques estaduais continuam fechados até 29 de setembro. A decisão tomada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo inclui 81 unidades de conservação espalhadas pelo estado. Neste momento, apenas partes concessionadas dos parques de Campos do Jordão e Cantareira seguem abertas.

Calor extremo afeta principalmente idosos, crianças e grávidas. Esses grupos tendem a ficar desidratados mais rapidamente e, por isso, devem redobrar a atenção em meio à onda de calor, segundo orientação da Defesa Civil. Pessoas com doenças crônicas também sofrem com as temperaturas elevadas.