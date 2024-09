Cunhado de comerciante morto em SP é preso com ajuda de irmão vereador

Segundo a família, a motivação do crime está ligada a uma rede de traições envolvendo Mario, Marcelly e Rafaela Costa, viúva de Igor. As investigações revelaram que Mario e Rafaela mantinham um relacionamento extraconjugal há cerca de nove meses. Mensagens no celular de Rafaela revelaram o caso. No dia do crime, Rafaela e Marcelly chegaram alcoolizadas ao apartamento, e Rafaela teria beijado Marcelly, alimentando rumores de um possível envolvimento amoroso entre elas também.

Pouco depois, Igor e Mario chegaram ao local, e o que aconteceu a seguir permanece um mistério. Igor foi encontrado esfaqueado, e Mario fugiu logo após o crime. Desde então, Tiago Peretto cobrou justiça e tentou localizar o cunhado, enquanto Rafaela e Marcelly foram presas preventivamente. A omissão de Marcelly, que não teria acionado a polícia, gerou revolta em Tiago, que também pressionou as autoridades para sua prisão.

Em nota, a SSP-SP confirmou a prisão do suspeito na manhã de hoje, em uma casa no jardim Novo Mundo, em Torrinha. "Policiais militares foram acionados para realizar uma averiguação de atitude suspeita e, ao chegarem no local, abordaram o suspeito, no qual foi constatado um mandado de prisão temporária contra ele".

No local, foram apreendidos três celulares e R$ 8,1 mil em espécie. O capturado foi encaminhado ao Setor Carcerário da Delegacia Seccional de Polícia de Rio Claro, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado no Plantão da Delegacia Seccional de Rio Claro.