Menina tem perna amputada após injeção e MP investiga erro médico em SC

O Ministério Público de Santa Catarina investiga possível negligência médica após suposta administração incorreta de um medicamento injetável na cidade de Três Barras (SC) em uma criança.

O que aconteceu?

Menina de 4 anos recebeu um fármaco da categoria Benzilpenicilina no Pronto Atendimento de Três Barras, no dia 30 de agosto. A criança estava com dor de garganta quando a família procurou atendimento, segundo informações do Jornal do Almoço da NSC TV, afiliada Globo em Santa Catarina.

Após a aplicação, a paciente teve manchas roxas na perna e voltou ao Pronto Atendimento. Ela voltou à unidade de saúde, foi transferida e segue internada no Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em Joinville (SC), desde 31 de agosto.