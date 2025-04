Como tirar o sobrenome dos pais, igual filhos de Matsunaga e Cravinhos

No caso de sobrenomes que estejam ligados a fatos notórios ou crimes de grande repercussão, existe fundamento jurídico na proteção da dignidade da pessoa humana e do direito à personalidade, para evitar constrangimento, estigma e discriminação social. Kevin de Sousa, advogado civilista e especialista em Direito de Família e Sucessões

Nome jurídico do procedimento é ''destituição do poder familiar''. Trata-se de situação extrema, prevista no artigo 1638 do Código Civil, em que o pai ou a mãe perde os direitos e deveres que tem perante os filhos menores de idade, e seu nome pode ser suprimido da certidão de nascimento.

Não só adultos, mas também crianças e adolescentes podem se desvincular do sobrenome dos pais. Se a pessoa já for maior de 18 anos, ela mesma pode entrar com um pedido na Justiça, enquanto menores precisam pedir por meio de responsáveis legais, como pais adotivos ou o Ministério Público.

Entenda casos famosos

Em fevereiro, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) permitiu que o filho de Cristian Cravinhos retirasse o nome do pai de todos os documentos. O pedido do jovem se baseou na falta de relação com o genitor e no constrangimento ao longo da vida devido ao crime cometido por ele. Cristian foi condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato dos pais de Suzane Von Richthofen.

Cristian só teve contato com o filho em três oportunidades nos últimos 26 anos. Sua relação com o garoto esteve sempre vinculada à mãe e, segundo o processo, o criminoso deixou de prestar assistência à então criança antes mesmo antes de participar do crime.