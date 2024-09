Homem morre após apartamento pegar fogo em Boa Viagem, no Recife

Um homem, 56, morreu carbonizado em um incêndio no apartamento no qual ele morava no bairro de Boa Viagem, no Recife.

O que aconteceu

Incêndio atingiu a cobertura duplex do prédio, que fica na rua dos Navegantes. As chamas não se espalharam para outras unidades, na manhã de domingo (15).

Fogo começou após criança atear fogo em sofá, segundo vizinhos. Fernanda Aragão, 68, disse ao site LeiaJá que a criança tocou sua campainha pedindo ajuda. Não há detalhes sobre a idade da criança, nem o parentesco dela com o homem morto.