Sujeira e ratos: ex-funcionária expõe situação 'insalubre' em Ragazzo de SP

Situação humilhante a levou a uma síndrome de burnout. Também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio caracterizado por exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Na ação, Priscila relata ter sofrido com alterações de sono, problemas de concentração e memória, alterações emocionais e depressão. A ex-funcionária "foi vítima de autoritarismo e do abuso de poder" que atingiram sua "honra, dignidade e saúde", diz outro trecho do processo.

Ex-funcionária cobra horas extras e quer rescisão indireta. Ela alega ter sido frequentemente obrigada a fazer de duas a três horas extras e que trabalhava em um turno de 8h às 23h, em média, quatro vezes por mês, "sem receber a devida remuneração". Embora seu contrato — ainda ativo — previsse jornada em escala 6x1, das 9h às 17h, a ex-funcionária trabalhou das 14h às 22h na maior parte do tempo. No processo, há inclusive o print de uma conversa no WhatsApp em que uma superiora orienta Priscila a não bater ponto.

Valor da causa, incluindo indenizações, passa de R$ 135 mil. A maior parte dessa quantia corresponde à indenização por danos morais, que equivale a 20 salários de Priscila (R$ 44.191,80). As verbas rescisórias exigidas (salário restante, férias e FGTS) somam R$ 6.424,26. São pedidos ainda R$ 24.329,09 em horas extras e R$ 14.277,47 em adicional de insalubridade, além do reconhecimento da síndrome de burnout como doença ocupacional. O valor total da causa é de R$ 135.374,16.

Segunda audiência entre as partes aconteceu na quinta (19). Segundo os advogados de Priscila, não houve acordo. O julgamento foi marcado para 21 de outubro.

[Priscila] Passou a ser perseguida e tratada de maneira autoritária, intimidatória, vexatória e menosprezada por seus superiores (...). Com o evidente intuito de desmoralizar, constranger e desestabilizar emocionalmente e profissionalmente (...), logo a reclamante passou a ser tratada com rigor excessivo, repressões desnecessárias, cobranças excessivas e tarefas exigidas além do normal.

Trecho de ação trabalhista contra o Ragazzo