Paraguaio apontado como líder do PCC é preso no Paraná

Um paraguaio de 39 anos, procurado por diversos crimes no Brasil e no país vizinho, foi preso pela Polícia Militar do Paraná no domingo (22), em Cascavel. Ele é apontado como líder do PCC na região da fronteira.

O que aconteceu

Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, o "Norteño", foi preso em uma Range Rover, acompanhado de outro homem, durante uma abordagem do Batalhão de Polícia de Fronteira. Ele chegou a apresentar um documento com nome falso, mas os policiais conseguiram identificá-lo após auxílio da PF (Polícia Federal).

Norteño tem três mandados de prisão em aberto no Brasil por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a PM-PR, no Paraguai, o suposto líder do PCC tem vários mandados de prisão por homicídio, sequestro e porte ilegal de arma de fogo.