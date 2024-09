Médico é preso após atropelar mulher e não prestar socorro; vítima morreu

Um médico de 59 anos foi preso após atropelar uma idosa e fugir do local do acidente em Sapiranga (RS). A mulher morreu.

O que aconteceu

Anna Gonchoroski, 66, atravessava a RS-239 quando foi atingida pelo carro do médico, uma Mitsubishi ASX. O acidente ocorreu no km 27 da via, sentido centro, na manhã dessa terça-feira (24).

Suspeito do atropelamento, o médico foi preso em flagrante enquanto trabalhava. Ele estava em uma UBS do município de Parobé quando foi encontrado pela polícia ainda na tarde da terça. O carro dele, amassado e com o pára-brisa quebrado, estava estacionado na unidade de saúde.