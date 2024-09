Briga de trânsito termina em acidente com carro sem motorista no Rio; veja

Uma discussão entre um motociclista e um motorista terminou em acidente causado por um carro sem condutor. O caso aconteceu no Rio de Janeiro e foi filmado por pessoas que passavam no local.

O que aconteceu

Com o semáforo fechado, o motociclista para ao lado do carro e começa a discutir com o motorista. Alguns segundos após o início da discussão, o condutor da moto arremessa um objeto contra o veículo.

O motorista sai do carro e corre atrás do motociclista. O veículo, no entanto, começa a descer sozinho, mas é parado após atingir um ônibus, que está logo à frente.