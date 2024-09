Anvisa prorroga proibição da venda e uso de produtos à base de fenol

Intervenção é considerada invasiva e conhecida por estimular o rejuvenescimento. No procedimento de peeling de fenol, a substância penetra na epiderme (a camada mais superficial da pele), o que causa sua necrose e induz reação inflamatória controlada também na derme (camada localizada abaixo da epiderme).

Natalia Fabiana finalizou o curso online sobre o procedimento somente 42 horas após o falecimento do empresário Henrique Chagas. A informação consta no relatório final da Polícia Civil de São Paulo, obtido pelo colunista do UOL Valmir Salaro. As aulas eram ministradas por uma farmacêutica do Paraná. Em agosto, a Polícia Civil do Paraná arquivou a ocorrência contra a farmacêutica por concluir que ela não cometeu crime.

A vítima morreu devido a um edema pulmonar agudo ao inalar fenol durante a realização do procedimento estético. A informação consta no laudo produzido pelo IML (Instituto Médico Legal).

Quando foi denunciada, a advogada de Natália declarou que a ampla defesa e o contraditório deverão ser assegurados no processo. Ao UOL, Tatiane Forte apontou que será demonstrado no processo que "não houve qualquer equívoco, somenos ilicitude, de modo que será oportunamente apresentado no processo todos os motivos da inocência" da cliente.