Devoção digital: milhares de fiéis acordam de madrugada para rezar com frei

A Quaresma de São Miguel Arcanjo é uma tradição com duração de 40 dias, de 15 de agosto a 29 de setembro, em que os fiéis colocam suas intenções particulares sob os cuidados do arcanjo São Miguel —conhecido por ter derrotado Satanás e seus seguidores na batalha celestial descrita no livro do Apocalipse, e cuja memória é celebrada neste domingo (29/9).

Quem criou essa devoção e lhe deu esse nome foi São Francisco de Assis, de acordo com as biografias do santo italiano. "São Francisco de Assis é o inventor disso. Portanto, nós estamos copiando São Francisco de Assis, que fazia 40 dias de oração, penitência e caridade pedindo a intercessão de São Miguel", diz o frei, em um vídeo em seu canal.

Católica que vai à missa todo domingo, Eugenia participa da Quaresma de São Miguel Arcanjo com Frei Gilson há três anos. Ela conta que sempre teve o hábito de acordar mais cedo para rezar. "Diante da rotina corrida, se eu não der as primeiras horas do dia para Deus, fica mais difícil fazer isso mais tarde e, para mim, a oração é o alimento da minha alma, assim como um alimento sólido abastece meu corpo."

Quando a coordenadora pedagógica sai de casa às 6h para ir ao trabalho, escuta o restante da live no carro —a transmissão vai até às 7h. A oração conduzida pelo frei também toca em seu fone de ouvido nos dias em que ela sai de casa mais cedo para correr, antes do expediente. "Sou corredora de rua e costumo correr às 5h40, vou ouvindo a Quaresma pelo caminho, é uma benção."

Por que rezar de madrugada?

A quaresma na madrugada ao vivo foi uma iniciativa que surgiu durante a pandemia, mas esse não foi o motivo que levou o frei a começar as lives.