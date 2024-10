Irmãs têm moto de R$ 34 mil roubada 10 minutos após deixarem concessionária

Duas irmãs tiveram uma motocicleta recém-comprada roubada cerca de dez minutos após deixarem a concessionária, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na quarta-feira (25), mas ganhou repercussão agora.

O que aconteceu

Cintia Santos, 37, e Priscila Santos, 22, sofreram um prejuízo de R$ 34 mil, valor da motocicleta. As irmãs haviam dado R$ 10 mil como entrada e parcelado o restante do valor, mas ainda não tinham contratado seguro para o veículo. As informações constam no boletim de ocorrência.

Irmãs chegaram a postar vídeo nas redes sociais "testando" a motocicleta. Nas imagens, elas surgem sorridentes com o veículo na concessionária. Entretanto, após dez minutos após deixarem o estabelecimento, elas foram surpreendidas por criminosos armados que levaram a moto.