MT: Polícia indicia 16 envolvidos em mortes de candidata a vereadora e irmã

Enquanto as vítimas eram torturadas, os executores teriam cumprido as ordens do preso. A polícia investiga uma disputa entre facções rivais como motivação para o crime. Dias antes dos assassinatos, Rayane e Rithiely teriam tirado uma foto fazendo um gesto associado a um dos grupos.

Não há indícios de que as vítimas tenham envolvimento com algo ilícito. As duas irmãs foram mortas a facadas após serem sequestradas na saída de uma festa no sábado (14).

O delegado informou que o irmão das vítimas e o namorado de Rithiele também foram levados ao cativeiro. Um deles contou à polícia que pulou o muro para escapar do cativeiro e conseguiu fazer a denúncia. O outro rapaz foi torturado, teve uma das orelhas e um pedaço do dedo cortado. Ele foi socorrido após agentes encontrarem o cativeiro.

Dias antes dos assassinatos, Rayane e Rithiely teriam tirado uma foto fazendo um gesto associado a um dos grupos Imagem: Reprodução

O Republicanos, partido ao qual Rayane era filiada, lamentou o crime. "Esperamos que as circunstâncias desse crime bárbaro sejam rapidamente esclarecidas pelas autoridades responsáveis, e os autores, devidamente punidos."

Vídeo mostra quando vítimas foram sequestradas