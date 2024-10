Bandidos com farda do Bope trocam tiros com a polícia em AL; 5 são presos

A Polícia Militar diz que conseguiu interceptar a ação antes do grupo consumar o roubo. Houve troca de tiros no local e uma pessoa que trabalhava no edifício ficou ferida, segundo a polícia. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Os cinco suspeitos foram presos no local. Cinco pistolas, de diferentes calibres, foram apreendidas.

A SSP-AL (Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas) informou que já monitorava as ações do grupo. De acordo com a pasta, as investigações das agências de inteligência começaram há dez dias.

A investigação demonstrou que os cinco presos tinham vinculação com o CV (Comando Vermelho). Segundo a SSP-AL, os homens confessaram estar recebendo orientações de outro membro da facção, que estaria no estado do Rio de Janeiro.

Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, a reportagem não localizou as defesas. O espaço segue aberto para manifestação.