Políticos são investigados por crimes com suspeita de ligação com PCC e CV

Em toda eleição, esse tipo de assunto reaparece. Eu desafio o MP a apresentar uma única conversa que apareça alguém do PCC falando a respeito do Ney Santos ao longo de 14 anos de investigações. Ou ele é um gênio do crime ou o MP só fala e não tem elementos para embasar a denúncia.

Joel Matos Pereira, advogado do Ney Santos

O que dizem os especialistas

Suspeitos de ligação com facções criminosas só perdem as garantias legais de concorrer nas eleições se forem condenados. Quando a pena é superior a 4 anos, ele é considerado inelegível e perde os seus direitos eleitorais.

Ivana David, desembargadora do TJ-SP e especialista em investigações sobre o crime organizado

Romper com os laços entre crime e política é de grande importância para a segurança pública e para a manutenção da democracia. Para isso, é importante que haja investigações céleres e preventivas no processo eleitoral para garantir que não tenhamos problemas relacionados à cooptação ou à representação política das organizações criminais no Brasil.

Daniel Hirata, sociólogo e professor da UFF

No Brasil, a violência política se expressa por assassinatos e agressões a adversários. Mas, nos últimos anos, se intensificou o controle territorial com grupos armados, que impedem candidatos de fazer campanha nas suas áreas de atuação.

Paulo Baía, cientista político