Corpo de mulher que desapareceu em naufrágio no litoral de SP é encontrado

Buscas estão sendo realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros e também pela Marinha do Brasil. A outra pessoa desaparecida é Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 anos. Ela havia ido para uma festa na lancha com duas amigas e publicou imagens na embarcação nas redes sociais.

Cinco pessoas, incluindo o piloto, foram resgatadas vivas. Quatro precisaram de atendimento médico e um recursou o auxílio. Eles receberam os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e, em seguida, foram encaminhados ao Pronto-Socorro Central de São Vicente em uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Sobrevivente sobre naufrágio: 'Ninguém estava com colete'

Siga UOL Notícias no

A Marinha do Brasil investiga se o barco La Linda estava em situação regular de navegação. Segundo a CPS (Capitania dos Portos de São Paulo), com a perda da documentação durante o naufrágio não foi possível confirmar a identificação e as características do barco. Um inquérito administrativo foi instaurado a fim de identificar as possíveis causas e apurar responsabilidades.

O naufrágio lançou os sete ocupantes do barco ao mar. As vítimas retornavam de uma festa a bordo de uma lancha maior.