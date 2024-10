Caso Rafael Miguel: Cupertino envia carta a juiz e nega ter matado ator

Paulo Cupertino Matias, preso e acusado pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele, escreveu uma carta de dentro da prisão pedindo para ser solto e enviou ao Tribunal de Justiça de São Paulo.

O que aconteceu

O manuscrito tem nove páginas e o preso ''clama'' por seus direitos. A carta, enviada em junho de 2023, foi publicada pelo site Metrópoles. O UOL confirmou a veracidade do documento.

Cupertino é acusado por triplo homicídio duplamente qualificado e será julgado neste mês. Cupertino está com júri popular marcado para o dia 10 de outubro e será conduzido pela 1ª Vara do Júri, no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo.