GO: Suspeito de matar mulheres com espada é indiciado por duplo feminicídio

O homem suspeito de matar a namorada e a ex-companheira com uma espada foi indiciado por duplo feminicídio. Os crimes aconteceram no município de Edeia (GO) em 19 de setembro, e o indiciamento foi divulgado nesta terça-feira (1º) pela Polícia Civil.

O que aconteceu

Inquérito apontou homicídio qualificado. O inquérito aponta que o crime teria acontecido por motivo torpe, com meio cruel, de maneira que dificultou a defesa das vítimas e aconteceu contra mulheres em razão da condição do sexo feminino.

Investigação diz que homem ficou inconformado com separação. A então namorada do suspeito desconfiou que ele estaria enviando mensagens para a ex-companheira, identificada como Ana Julia Ribeiro Fernandes, e pediu para uma amiga mandar mensagem a questionando sobre a situação. A ex-mulher do homem encaminhou prints e comprovou que o homem a estava procurando. Diante da confirmação, a atual namorada pediu que ele fosse até a casa para buscar suas coisas, mas ele não se conformou com o término.