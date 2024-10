Mulher morre em acidente de carro; suspeita é que airbag atingiu artéria

Marcela dirigia um Toyota Etios XS 1.5, modelo 2015/2016. O veículo tinha recall para substituição do airbag do passageiro e do motorista, segundo dados da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

Em nota, a Toyota lamentou o acidente e informou que o carro se encontra em campanha de recall pendente desde 2019. "Para que a Toyota possa fornecer maiores informações, será necessária perícia técnica".

Marcela era assistente social e morava em Taguatinga. Amigos e familiares compartilharam nas redes que o velório e sepultamento dela acontece hoje a partir das 13h no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.

A motorista do outro carro não ficou ferida e prestou depoimento na delegacia. Uma perícia vai apurar as circunstâncias do acidente.

Leia a nota da Toyota na íntegra:

"A Toyota se solidariza com a família da vítima e lamenta o ocorrido. Com relação ao veículo, informa que se encontra com campanha de recall pendente desde 2019. Para que a Toyota possa fornecer maiores informações, será necessária perícia técnica.