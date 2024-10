Justiça autoriza polícia a utilizar avião que pertenceu a Gusttavo Lima

O avião é de um modelo muito utilizado por empresários e celebridades. Ela foi construída pela Cessna Aircraft em 2008.

Investigações mostram que a aeronave foi vendida duas vezes. Primeiro para a Esportes da Sorte, por U$ 6 milhões (cerca de R$ 32,8 milhões) e depois para J.M.J Participações Ltda., que também a dona da casa de apostas VaideBet, por R$ 33 milhões. Segundo a polícia, as vendas configuram suspeita de lavagem de dinheiro. A aeronave foi retida pela Polícia Civil durante uma operação no aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo, no dia 4 de setembro.

Operação Integration levou a indiciamento de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação apura a atuação em jogos ilegais, mas a defesa do artista reafirma a sua inocência.

Indiciamento do sertanejo ocorreu no dia 15 de setembro. O inquérito diz que sertanejo virou sócio da VaideBet em julho de 2024. A empresa é uma das citadas na investigação, resultado da Operação Integration. Gusttavo Lima teria 25% de participação na companhia, mas a polícia suspeita que ele era sócio bem antes disso, o que é negado pelo cantor.

Empresa fechou contrato de patrocínio com o Corinthians no fim de 2023. Segundo o inquérito, um conselheiro contou que o presidente do clube conversou com o artista por telefone e que o mandatário afirmou — naquela época — que o sertanejo "era um dos donos da VaideBet". A empresa hoje é alvo de outra investigação da polícia e rescindiu o patrocínio com o Corinthians.