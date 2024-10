Brasil deve ter a semana mais chuvosa dos últimos 6 meses, diz MetSul

Santa Catarina e Paraná também terão chuvas durante a semana. No Paraná, a chuva deve ficar concentrada no centro-sul do estado, onde os volumes devem ser mais expressivos. Em Santa Catarina, praticamente todo o território será afetado por essa instabilidade. A expectativa é de até 50 mm de chuva.

Frente fria deve avançar pelo Centro-Oeste a partir de quarta-feira (9). Mato Grosso do Sul deve receber um acumulado de até 40 mm em algumas cidades da porção centro-sul. Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal também devem registrar precipitações importantes, conforme previsão.

Semana deve ser a mais chuvosa registrada no país nos últimos seis meses, apontam as previsões da MetSul. O aumento das precipitações em grande parte do território nacional marca a mudança da temporada de seca, acentuada nas últimas semanas de inverno, para o início de dias mais úmidos e chuvosos, comuns na época da primavera.

Conforme a MetSul, esse período de precipitações poderá se estender por 10 dias e deverá cobrir a maior parte do País, com exceção de regiões do Nordeste. A previsão indica que os maiores acumulados se concentrarão nos Estados de Santa Catarina e Paraná, cujas cidades podem registrar um volume de chuvas superior ao de 100 mm.

Precipitações devem atuar no arrefecimento dos incêndios, que têm atingido diferentes municípios paulistas. Nos últimos meses, São Paulo registrou recorde de queimadas, conforme dados registrados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Atenção para chuvas fortes no litoral do Sudeste

Calor em São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo deve diminuir no meio de semana. A atenção, no entanto, deve ser focada principalmente para o litoral paulista, fluminense e capixaba, com acumulados de chuva que podem ultrapassar os 60 mm em alguns pontos.