Homem morre após colisão entre dois parapentes no Guarujá

Um acidente entre dois parapentes deixou um homem morto e outro ferido no Morro do Maluf, no Guarujá (SP), nesta segunda-feira (7).

O que aconteceu

Parapentes estavam no ar quando colidiriam um com o outro. O acidente ocorreu na área central da cidade e foi gravado por pessoas que estavam na praia.

Nas imagens, é possível ver que os homens são levados pelo vento em direção a um prédio. Um deles ficou preso aos equipamentos no topo do edifício e outro caiu no chão.