Inmet faz alerta de tempestade para 10 estados e DF; há previsão de granizo

Mato Grosso do Sul está em alerta para chuvas intensas com "perigo potencial". O aviso indica a possibilidade de chuvas de até 50 mm por dia e rajadas de vento que variam de 40 a 60 km/h. O alerta é válido para as faixas oeste e sul do estado.

Inmet orienta que a população evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de rajadas de vento, o órgão pede que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão para a semana

Semana deve ser a mais chuvosa registrada no país nos últimos seis meses, apontam as previsões da MetSul. O aumento das precipitações em grande parte do território nacional marca a mudança da temporada de seca, acentuada nas últimas semanas de inverno, para o início de dias mais úmidos e chuvosos, comuns na época da primavera.

Conforme a MetSul, esse período de precipitações poderá se estender por 10 dias e deverá cobrir a maior parte do país, com exceção de regiões do Nordeste. A previsão indica que os maiores acumulados se concentrarão nos estados de Santa Catarina e Paraná, cujas cidades podem registrar um volume de chuvas superior ao de 100 mm.

Chuva deve atingir regiões do centro-sul do Brasil, diz Climatempo. A atuação de um "cavado" — área de instabilidade que favorece a formação de nuvens de tempestade — irá contribuir para a manutenção da chuva ao longo da semana. Esse padrão, diz o instituto, deve trazer uma regulação importante na temperatura, aliviando o calor intenso em diversas regiões da faixa central do país.