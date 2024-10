MP denuncia 7 pessoas por tortura e morte de candidata e irmã em MT

Grupo se uniu para levar vítimas ao "tribunal do crime" e lhes aplicarem um "salve" - uma espécie de julgamento interno das facções criminosas. Os denunciados, que são ligados a uma facção, souberam que Rithele e Rayane apareceram em uma foto fazendo gestos com as mãos que seriam uma alusão a uma facção rival. Os suspeitos então sequestraram as mulheres, o irmão delas e outros dois homens para obter mais informações da possível associação das vítimas ao grupo rival.

Dias antes dos assassinatos, Rayane e Rithiely teriam tirado uma foto fazendo um gesto associado a uma facção Imagem: Reprodução

Vítimas foram sequestradas em festival e levadas para uma casa alugada. Durante a ação, os suspeitos pegaram os celulares das vítimas em busca de sinais de envolvimento com a facção rival. Ao chegarem no imóvel, as cinco vítimas foram amarradas e as mulheres tiveram seus cabelos cortados. Os denunciados começaram a agredir o grupo e ameaçá-lo, exigindo explicações. Em certo momento, as vítimas foram separadas, e os irmãos foram levados para outro cômodo, onde a tortura se intensificou.

Ação foi transmitida por chamada de vídeo para o líder do grupo. Durante as agressões, os irmãos tiveram que conversar com o mandante dos crimes, explicando o motivo da postagem em rede social. O líder do grupo seria um homem que já estava preso, segundo o delegado do caso.

Após constatarem que não havia envolvimento das vítimas com a facção rival, os denunciados decidir extorquir as famílias. O grupo fez com que as vítimas ligassem para pessoas próximas, pedindo o pagamento de resgate. No total, os suspeitos arrecadaram R$ 11 mil. Mesmo após a transferência da quantia, as vítimas não foram liberadas.

Irmãos foram esfaqueados. Rithiele e Rayane não resistiram às facadas, mas o irmão sobreviveu aos ferimentos. Os outros dois homens sequestrados conseguiram escapar do cativeiro sem sofrer lesões. Ao perceberem a fuga, os suspeitos também deixaram o local do crime, segundo a denúncia.