Homem tenta furtar carro, fica trancado dentro do veículo e é preso em AL

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante após tentar furtar um carro e ficar trancado dentro do veículo em Jatiúca, área nobre de Maceió (AL).

O que aconteceu

Suspeito foi preso após testemunhas acionarem a polícia por notar "comportamento estranho" dentro do carro, que estava estacionado. No local, os agentes encontraram a porta do veículo danificada e o homem preso, sem conseguir sair do automóvel. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil de Alagoas.

Homem estava com o comportamento alterado, segundo a Polícia Civil. Ainda conforme a polícia, ele não possuía a chave ou a documentação do veículo e não conseguiu explicar porque estava trancado dentro do automóvel.