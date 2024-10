'Sheik dos Bitcoins' é condenado a mais de 50 anos por esquema de pirâmide

Ele não poderá recorrer em liberdade, pois está preso desde o início de agosto por descumprir medidas judiciais. Ele teria cometido fraudes mesmo durante o julgamento.

O réu agiu com total desprezo em relação às pessoas que lhe confiaram as economias, muitas delas tendo aplicado tudo o que angariaram ao longo da vida de trabalho e sacrifícios, com a agravante de as vítimas terem convencidos parentes e amigos a também investirem nas empresas do acusado

Juiz federal Nivaldo Brunoni

Vítimas

O esquema teria prejudicado cerca de 15 mil pessoas, entre elas Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa. Segundo as investigações da PF (Polícia Federal), Fracisley convencia as vítimas a investirem em uma de suas empresas com a promessa de um grande retorno, a partir da operação de criptomoedas.

Os valores entregues ao Sheik seriam utilizados para compras de luxo. Entre elas, imóveis de alto padrão, carros importados, aviões, joias, entre outros bens.

A decisão ressalta que Francisley abriu mais de 80 empresas para aplicar os golpes. As investigações apontam que, quando um dos empreendimentos deixava de cumprir os acordos com os clientes, ele era fechado e as vítimas sofriam prejuízos financeiros.