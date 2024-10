Temporal em São Paulo deixa 7 mortos; vendaval foi o mais forte desde 1995

O temporal que atingiu a região metropolitana e o interior de São Paulo na noite desta sexta-feira (11) deixou sete pessoas mortas, de acordo com informações da Defesa Civil do estado. Moradores da capital e da Grande São Paulo seguem sem energia após mais de 16 horas após as chuvas. Os ventos registrados na capital foram os mais fortes desde 1995, segundo a Defesa Civil.

O que aconteceu

Três pessoas morreram em Bauru (no interior de SP), duas em Cotia, uma na capital paulista e uma em Diadema (no ABC). As vítimas de Bauru foram um homem, uma mulher e uma criança — eles foram atingidos por um muro que caiu. Em Cotia, as duas pessoas que estavam em estado grave no hospital também morreram. Nas outras duas cidades, as mortes foram causadas por quedas de árvores.

Nas redes, moradores ainda relatam falta de energia e mais de 10 bairros na capital. As regiões afetadas incluem os bairros Sacomã, Bela Vista, Perdizes, Pinheiros, Ipiranga, Butantã, Vila Sônia, Cambuci, Vila Mariana, Capão Redondo, Tatuapé e outros. Segundo a Enel, as regiões oeste e sul da cidade foram as mais atingidas. Segundo a Enel, os bairros mais afetados pela falta de energia são: Jardim São Luiz, Pedreira, Campo Limpo Jabaquara, Santo Amaro, Ipiranga, Pinheiros e Vila Andrade.