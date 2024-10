Cão é eletrocutado, e tutores só conseguem resgatar corpo 30 horas depois

O casal entrou em contato com a polícia e com o Corpo de Bombeiros ontem, mas receberam a informação de que seria necessário a presença de uma equipe da Enel para que o corpo do cão fosse resgatado em segurança. "Você não tem ideia do que é deitar na cama com um sentimento de abandono. Saber que o seu cachorro estava lá, ainda que sem vida, sem ninguém para protegê-lo", desabafou Rafael.

Concessionária lamenta a morte. A Enel informou, por meio da assessoria de imprensa, que "entrará em contato com os tutores para oferecer assistência".

A empresa afirmou ainda que o incidente ocorreu após o cão entrar em contato com um cabo de média tensão. Segundo a concessionária, o fio rompeu "em função do severo evento climático que afetou a área de concessão". "A distribuidora isolou o risco no local e encaminhou uma equipe para realizar os reparos necessários na rede", completou.

Sentimento de impotência

Rafael Kahane contou que passeios como o de ontem fazem parte da rotina do casal. Eles também são tutores da cadela Jujuba, que assim como Bartho, é adotada.