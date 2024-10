Madeleine: Por que nem avisam, nem são cobrados por não avisar do temporal?

Na minha cidade, que é Cotia, destelhou o pronto-socorro infantil com gente dentro, destelhou a Fatec no meio da aula. Não morreu mais gente porque Deus pôs a mão. E as empresas de celular, por que cortaram as nossas linhas? Os atendentes desligavam na nossa cara e não informavam quando o serviço seria restabelecido. Madeleine Lasko, comentarista do UOL

Madeleine criticou a falta de respostas da Enel, lembrando que essa não é a primeira vez que a companhia falha durante um evento extremo. O governo federal deu um prazo de três dias para que a empresa normalize os serviços e a CGU (Controladoria-Geral da União) vai abrir uma auditoria para fiscalizar o cumprimento de suas obrigações.

No ano passado, a Enel fez um papelão igual. Os executivos dela deixaram de receber bônus? Não. Os funcionários dela deixaram de receber PLR, participação nos resultados, lucros e resultados? Não. Eles deixaram de distribuir dividendos? Não.

Se eles estão ganhando dinheiro, por que eles vão mudar o comportamento? Ou o governo tomou uma medida efetiva de descer cartinha e mexa no bolso, ou nós já sabemos que no ano que vem vai ser a mesma palhaçada.

A gente não fazia ideia do que estava acontecendo. Não temos nem um rádio de pilha em casa. Antes, você ligava o radinho e sabia a extensão do problema: se era só na sua cidade ou em outra.