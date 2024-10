Tales: Time de Nunes identifica que apagão irrita eleitores não ideológicos

A equipe de campanha de Ricardo Nunes (MDB) identificou que os eleitores não ideológicos estão muito irritados com o apagão que afetou milhões de pessoas na cidade de São Paulo desde a última sexta (11), e isto pode se refletir no segundo turno da eleição para a Prefeitura, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (14).

Em conversa com membros da equipe do atual prefeito, Tales informou que eles estão monitorando em tempo real a repercussão do episódio nas redes sociais. Até a manhã de hoje, 537 mil imóveis na Grande São Paulo continuam sem luz e a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na capital paulista, não deu qualquer previsão de restabelecimento do serviço.