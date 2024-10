Apagão já gerou mais de R$ 1,6 bilhão de prejuízos em SP, diz Fecomércio

A falta de eletricidade na cidade de São Paulo, que está em seu quinto dia, já gerou R$ 1,65 bilhão de prejuízos aos setores do varejo e de serviços da capital.

O que aconteceu

Só a parte de serviços teve uma perda de R$ 1,1 bilhão. Já o varejo paulistano, de pelo menos R$ 536 milhões. Os dados são do FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) e foram divulgados nesta segunda-feira (15).

Aos finais de semana, os dois setores tendem a faturar mais de R$ 3 bilhões, segundo a organização. ''Muitas empresas estão contabilizando perdas a cada dia sem luz, como mercados, restaurantes, farmácias e lojas do varejo, além de serviços que ficam impossibilitados de operar, já que, além da energia, estão sem acesso à Internet'', disse a Federação.