Chacina de Unaí: Justiça condena réus a ressarcirem União em R$ 30 milhões

A Justiça Federal de MG condenou os autores e mandantes da chacina de Unaí a ressarcirem a União em cerca de R$ 30 milhões pelos benefícios pagos aos familiares dos quatro servidores públicos assassinados. A condenação foi publicada em agosto, mas divulgada pela AGU (Advocacia-Geral da União) nesta terça-feira (15).

O que aconteceu

O juízo da Subseção Judiciária de Unaí julgou procedente o pedido contra. A União forneceu auxílios e bolsas especiais aos dependentes legais dos servidores do Ministério do Trabalho e Emprego mortos durante ação fiscal (três auditores fiscais do Trabalho e um motorista).

Também deverão ser restituídos valores referentes a pensões por morte pagos aos dependentes das vítimas. Os réus ainda foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor total da condenação.