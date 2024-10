Mulher é atropelada em Goiânia, e braço é encontrado a 5 km do incidente

Uma mulher teve um braço decepado após ser atropelada por um carro em Goiânia, no sábado (12). O membro só foi encontrado no dia seguinte, a cerca de 5 km do local do incidente.

O que aconteceu

Elen Santos de Souza passava de moto por um cruzamento no bairro Residencial São Marcos, quando foi atingida pelo carro, segundo a TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás. O motorista fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado pela polícia.

A PM-GO informou que foi acionada no domingo (13) por uma pessoa que encontrou o braço no Residencial Buena Vista. O membro foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para perícia.