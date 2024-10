MP denuncia ex-empresário de banda de forró por importunação em elevador

Maria Palmira é enfermeira aposentada. Ela é natural do Ceará, mas morava em Cuiabá (MT), até retornar para Fortaleza a fim de cuidar de uma irmã de 74 anos, que mora no prédio em que o caso ocorreu. Maria Palmira deixou o edifício e passou a receber auxílio psicológico.

Empresário nega que tenha importunado a idosa. Em nota divulgada por sua assessoria jurídica, Gurgel alegou que interagiu com a mulher "apenas" em uma tentativa de "alertá-la sobre os riscos do tabagismo, citando que seu próprio pai faleceu devido a isso".

Gurgel, na ocasião, ressaltou que está casado há 25 anos, é pai de sete filhos e que "está cooperando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos". O empresário ficou conhecido por agenciar bandas de forró de sucesso, como Mastruz com Leite, uma das mais tradicionais do país. Ele também é ex-presidente do Ceará Sporting Clube e, atualmente, trabalha com radiodifusão.

Veja a íntegra da nota do empresário:

Em resposta à acusação, Emanoel Gurgel afirma que recebeu com surpresa a notícia. Ele esclarece que tentou apenas alertar a senhora sobre os riscos do tabagismo, citando que seu próprio pai faleceu devido a isso. Não houve qualquer tipo de postura indevida. Emanoel tem 71 anos, é pai de 7 filhos e é casado há 25 anos. Ele é ex-empresário de grupos musicais e, hoje, atua com radiodifusão. Emanoel Gurgel reafirma seu compromisso com o respeito e a dignidade de todas as pessoas, e está cooperando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos. Ele afirma que é inocente e que a verdade prevalecerá. E agradece o apoio de todos durante este momento. Os advogados de Emanoel esclarecem ainda que o inquérito corre em segredo de justiça e que seu cliente ainda não foi notificado da suposta acusação.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.